Сили оборони атакували два російських НПЗ, там спалахнули пожежі

Сили оборони у ніч проти 30 серпня атакували два нафтопереробні заводи на території Росії.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Зокрема, під атакою був НПЗ «Краснодарський». Цей нафтопереробний завод виробляє світлі нафтопродукти об’ємом 3 млн тонн на рік — бензини, дизель, авіаційне пальне — та бере участь у забезпеченні Збройних сил Росії. На території НПЗ зафіксовано численні вибухи та пожежу на об’єкті.

Також українські війська повторно вдарили по НПЗ «Cизранський» у Самарській області. Підприємство виробляє бензини, дизельне пальне, авіаційний гас, мазут, бітум. Об’єми переробки до серпня 2025 року становили 8,5 млн тонн на рік. Фіксується пожежа в районі об’єкта.