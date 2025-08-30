Сили оборони атакували два російських НПЗ, там спалахнули пожежі

Сили оборони у ніч проти 30 серпня атакували два нафтопереробні заводи на території Росії.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Зокрема, під атакою був НПЗ «Краснодарський». Цей нафтопереробний завод виробляє світлі нафтопродукти об’ємом 3 млн тонн на рік — бензини, дизель, авіаційне пальне — та бере участь у забезпеченні Збройних сил Росії. На території НПЗ зафіксовано численні вибухи та пожежу на об’єкті.
Також українські війська повторно вдарили по НПЗ «Cизранський» у Самарській області. Підприємство виробляє бензини, дизельне пальне, авіаційний гас, мазут, бітум. Об’єми переробки до серпня 2025 року становили 8,5 млн тонн на рік. Фіксується пожежа в районі об’єкта.
- Агентство Reuters 25 серпня писало, що українські атаки по 10 нафтопереробних заводах РФ вивели з ладу щонайменше 17% потужностей російської нафтопереробки — це еквівалентно 1,1 мільйона барелів на день.
- Командир Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді 28 серпня написав, що за два тижні нафтопереробні потужності Росії скоротились на 21%.