За свідченнями полоненого, якому росіяни перерізали горло й кинули помирати, почали розслідування

Слідчі СБУ почали розслідування катування вісьмох українських полонених росіянами. Свідчення у справі дав нацгвардієць, який після знущань окупантів з перерізаним горлом зміг дістатись живим до українських позицій.

Про це пише Донецька обласна прокуратура.

За даними слідства, у серпні 2025 року поблизу села Миролюбівка Гродівської селищної громади окупанти захопили в полон військовослужбовця ЗСУ. Військові РФ завели бранця до підвалу захопленого будинку, у якому на колінах зі зв’язаними за спиною руками перебували ще сім українських захисників.

Під час допитів представники армії держави-агресора катували військовослужбовців Сил оборони. Вони відрізали потерпілим частини тіл, після чого перерізали їм горло.

Надалі, вважаючи своїх жертв мертвими, росіяни скинули тіла у яму і закидали сміттям. Один з полонених вижив та упродовж пʼяти діб, попри відкриті рани та тяжкі травми, добирався до українських позицій. Зараз потерпілий перебуває у медичному закладі.

Слідчі управління СБУ в Донецькій та Луганській областях розпочали досудове розслідування за статтею про воєнний злочин. Максимальне покарання — довічне увʼязнення.

У цій справі прокурори допитали постраждалого, наразі встановлюються військовослужбовці РФ, причетні до скоєння вказаного злочину.