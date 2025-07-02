Омбудсман розповів, скількох українських військовополонених стратили росіяни

Станом на початок липня відомо про страту росіянами 268 українських військовополонених.

Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець під час пресконференції, передає Укрінформ.

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«За нашими даними, станом на сьогодні, відбувається розслідування щодо страти 268 українських військовополонених російськими солдатами. І ми бачимо, що ця цифра кардинально зросла в останній рік», — заявив Лубінець.

Він переконаний, що такі дії не можуть відбуватись на території РФ без системного погодження страт з вищим керівництвом.