Омбудсман розповів, скількох українських військовополонених стратили росіяни

Станом на початок липня відомо про страту росіянами 268 українських військовополонених.
Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець під час пресконференції, передає Укрінформ.
«За нашими даними, станом на сьогодні, відбувається розслідування щодо страти 268 українських військовополонених російськими солдатами. І ми бачимо, що ця цифра кардинально зросла в останній рік», — заявив Лубінець.
Він переконаний, що такі дії не можуть відбуватись на території РФ без системного погодження страт з вищим керівництвом.
- Росіяни регулярно страчують українських військовополонених. Одне з останніх повідомлень зʼявилось лише 1 липня — тоді в мережі поширили відео, де видно, як людину прив’язали до мотоцикла і волочили дорогою.