Reuters: Імпорт російської нафти Індією зросте у вересні всупереч обмеженням США

Трейдери очікують, що у вересні експорт російської нафти до Індії зросте, оскільки Нью-Делі ігнорує американські тарифи, запроваджені з метою змусити країну припинити торгівлю з Росією.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

Три співрозмовники агентства, залучені до продажу нафти в Індію, повідомили, що індійські НПЗ у вересні збільшать закупівлі російської нафти на 10—20% у порівнянні з серпнем, тобто на 150 000 — 300 000 барелів на добу.

Два найбільших покупці російської нафти в Індії — Reliance та Nayara Energy (більшість акцій якої належить росіянам) — не відповіли журналістам на запит про коментар.

У Росії наступного місяця буде більше нафти на експорт, оскільки планові та позапланові зупинки нафтопереробних заводів зменшили її можливості переробляти сировину на паливо. Україна останніми днями атакувала 10 російських НПЗ, вивівши з ладу до 17% нафтопереробних потужностей країни.

За перші 20 днів серпня Індія імпортувала 1,5 млн барелів російської нафти на добу — стільки ж, як у липні, але трохи менше від середнього рівня 1,6 млн барелів на добу у січні — червні, за даними аналітиків Vortexa.

Ці обсяги становлять близько 1,5% світових поставок, що робить Індію найбільшим покупцем російської морської нафти, яка забезпечує приблизно 40% нафтових потреб країни. Великими покупцями російської нафти також залишаються Китай і Туреччина.

Що передувало

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році Індія стала головним покупцем російської нафти, яку доставляють морем. Це сталося тому, що країни Заходу відмовилися від її імпорту. У травні очікували, що Нью-Делі імпортуватиме понад 2,1 мільйона барелів щодня. Це стало можливим завдяки тому, що після січневих санкцій США до перевезення нафти залучили нові танкери.

У травні 2025 року агентство Bloomberg писало, що танкери під американськими санкціями зʼявилися серед кораблів, які постачають російську нафту до Індії. Тоді на нафтопереробний завод країни доставили приблизно мільйон барелів нафти РФ марки Sokol.

Президент США Дональд Трамп 6 серпня ввів додаткові мита 25% на імпорт з Індії за те, що вона купує нафту з Росії. Так, державні компанії призупинили закупівлю російської нафти, а приватні компанії продовжують її імпортувати.

Радник Білого дому з питань торгівлі Пітер Наварро написав у колонці для Financial Times, що зростання імпорту російської нафти зумовлене «наживою індійського нафтового лобі», а не внутрішніми потребами. Крім того, міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що деякі з «найзаможніших родин Індії» отримують вигоду від закупівлі російської нафти, й підтвердив плани підвищити мита проти Нью-Делі.

20 серпня Bloomberg повідомляв, що державні нафтопереробні компанії Індії відновили закупівлю російської нафти, попри вищі мита на торгівлю та хвилю критики від чиновників адміністрації Трампа.