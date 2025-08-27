Bloomberg: ЄС може прискорити скасування мит на товари із США заради угоди з Трампом

Євросоюз планує до кінця тижня ухвалити законодавство, яке скасує всі мита на промислові товари із США. Це вимога президента Дональда Трампа для зниження тарифів на експорт автомобілів з Європи.

Про це пише Bloomberg з посиланням на свої джерела.

Європейська комісія надасть пільгові тарифні ставки на окремі види морепродуктів та сільськогосподарської продукції зі США.

У ЄС визнають, що домовленість із Трампом вигідніша для США, але наголошують, що угода необхідна для стабільності та впевненості бізнесу. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн раніше назвала цю угоду «міцною, хоч і не ідеальною».

Президент США давно критикує європейське регулювання технологій та антимонопольні правила щодо американських компаній, зокрема Google й Apple.

Наразі на європейські автомобілі та автозапчастини поширюється мито в розмірі 27,5% при експорті до США. Хоча США та ЄС домовилися про зниження тарифів на більшість європейських товарів до 15%, Трамп заявив, що автомобілі потраплять під цю ставку лише після того, як ЄС запропонує скасування інших промислових мит.

Якщо ЄС ухвалить законопроєкт до кінця місяця, ставка в 15% на європейські автомобілі почне застосовуватися з 1 серпня.

За даними джерел Bloomberg, для прискорення процесу Єврокомісія пропустить звичайну оцінку впливу законопроєкту.

Мита Трампа

Президент США Дональд Трамп 2 квітня 2025 року оголосив, що вводить мита на товари з інших країн. Під нові тарифи потрапили понад 180 країн і територій (не враховуючи Росію, КНДР, Кубу і Білорусь, які вже під санкціями). Для України ввели мито у 10%.

Уже 9 квітня Трамп відтермінував мита для всіх, крім Китаю, який отримав найвищі тарифи — 145%, тоді як для більшості країн діє базова ставка у 10%. Тоді ЄС 10 квітня дзеркально відклав введення мит у відповідь на тарифи США на 90 днів, до цього рішення нові тарифи мали набути чинності 15 квітня.

23 травня Трамп запропонував ввести 50-відсоткові мита на товари з ЄС з 1 червня цього року. За його словами, переговори з блоком зайшли в глухий кут, бо ЄС виявився складною стороною в цьому процесі. Трамп пропонує не стягувати мита, якщо товар виготовляли або збирали в США. 26 травня він відклав введення цих мит до 9 липня.

У липні Трамп почав оголошувати про нові мита. Зокрема, Японія та Південна Корея отримали тариф у 25%, Лаос та Мʼянма — 40%, Малайзія та Казахстан — 25%, а Південно-Африканська Республіка — 30%.

Наприкінці місяця стало відомо, що США та Європейський Союз досягли рамкової угоди щодо торговельної угоди. Трамп оголосив про запровадження 15% загального мита на імпорт з 27 країн Європейського Союзу.