МЗС Китаю могло видалити інформацію про адміністративний поділ України зі свого сайту

Із «Національного профілю України» на сайті Міністерства закордонних справ Китаю, ймовірно, видалили інформацію про адміністративний поділ, політичну систему та зовнішню політику.

Про це повідомило гонконгське видання Sing Tao Daily.

За словами видання, користувач соцмережі Weibo з ніком Wu Ming Jing She порівняв версії сайту за березень 2024 та липень 2025 року. У старому варіанті зазначали, що Україна поділена на 24 області, одну автономну республіку (АР Крим) і має два міста з особливим статусом (столицю Київ і місто Севастополь).

«Національний профіль України» на сайті МЗС КНР станом на березень 2024 року. WEIBO

Також у попередній версії в розділах «Політика» та «Дипломатія» згадували Революцію Гідності 2013 року та усунення Януковича; початок повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022; створення «ДНР» і «ЛНР»; курс України на вступ до ЄС та НАТО, засудження російської агресії міжнародною спільнотою та невизнання анексії Криму; отримання статусу кандидата в ЄС у червні 2022-го, подання заявки на вступ до НАТО та початок переговорів про членство в ЄС.

У новій версії це все зникло.

«Національний профіль України» на сайті МЗС КНР станом на липень 2025 року. WEIBO

Професор права Гонконгського міського університету Ван Цзяньюй зазначив, що така зміна є «багатозначною» і може свідчити про відхід Китаю від позиції безумовної підтримки територіальної цілісності України з погляду міжнародного права.

Участь Китаю у війні проти України

З початку повномасштабного вторгнення Росії Китай жодного разу не підтримав Україну. Пекін підтримував РФ і засуджував запроваджені Заходом через збройну агресію санкції проти неї.

Президент України Володимир Зеленський 8 квітня 2025 року заявив, що в Донецькій області захопили в полон двох громадян Китаю, які воювали в складі російської армії. Це стало першим публічно відомим випадком участі військовослужбовців КНР у війні проти України на боці РФ.

Зеленський наголосив: українські спецслужби мають інформацію, що армія РФ налічує щонайменше 155 громадян Китаю. Українська розвідка має їхні документи.

17 квітня Зеленський заявив, що російська армія отримує від Китаю порох і артилерію. У Китаї ці слова назвали «безпідставними».

У травні 2025 року голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко розповів, що Китай постачає спецхімію, порох і верстати на 20 військових заводів Росії.