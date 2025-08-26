Уряд розширив механізм дистанційного обстеження зруйнованого житла — це допоможе отримати компенсацію

Кабінет міністрів 26 серпня розширив механізм дистанційної технічної оцінки зруйнованого житла в рамках програми «єВідновлення». Тепер він діятиме не лише у громадах активних бойових дій, а й на територіях можливих бойових дій.
Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.
Механізм розширили на 175 громад Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей.
За словами Кулеби, рішення ухвалили у відповідь на запит прифронтових громад. Під час зустрічей голови громад просили дати людям можливість проходити оцінку без фізичного доступу до зруйнованих будинків, де досі небезпечно або технічно неможливо потрапити всередину.
- Механізм дистанційного обстеження уряд запровадив 7 липня. Комісії можуть використовувати всі доступні інструменти, зокрема: супутникові знімки, матеріали зйомки з дронів, фото й відео, зняті власником житла. За потреби можна подавати додаткові підтвердження: акти ДСНС, поліції, свідчення очевидців.