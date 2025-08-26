Сейм Литви затвердив нового премʼєр-міністра

Литовський сейм схвалив призначення соціал-демократки Інги Ругінене на посаду премʼєр-міністра.

Про це пише литовський суспільний мовник LRT.

За це проголосували 78 депутатів Сейму, проти — 35, утрималися — 14 парламентарів.

Ругінене почне виконувати свої обовʼязки, коли президент підпише указ про її призначення премʼєр-міністром і вона складе присягу в Сеймі.

Після схвалення кандидатури Сеймом Ругінене протягом 15 днів повинна представити парламенту узгоджений з президентом новий склад Кабінету міністрів і програму уряду. Їх мають схвалити під час голосування.

Вона пообіцяла підтримувати добрі відносини з Польщею. Її перші закордонні візити будуть саме до Польщі та України. Також вона планує нормалізувати відносини з Китаєм.

44-річна Інга Ругінене — новачок у політиці. До того, як стати політиком, вона обіймала посаду голови Конфедерації профспілок Литви. Восени 2024 року вона вступила до Литовської соціал-демократичної партії і взяла участь у виборах до Сейму. Після перемоги партії Ругінене стала міністром соціального захисту та праці.