Прем’єр-міністр Литви подав у відставку. Що сталось

Прем’єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас 31 липня оголосив, що йде з посади глави уряду та голови Соціал-демократичної партії. Його відставку вже прийняла рада Литовської соціал-демократичної партії.

Про це повідомляє литовський суспільний мовник LRT.

Відставку прем’єра підтверджує і президент Гітанас Науседа.

«Гінтаутас Палуцкас зранку зателефонував мені та повідомив про свою відставку. Це факт», — заявив Науседа.

«Тепер розпочнуться консультації. Жодних фундаментальних змін не відбулося. Литовська соціал-демократична партія, яка перемогла на останніх парламентських виборах і має більшість у Сеймі, почне консультації щодо можливої коаліції», — додав він.

Згідно з Конституцією, у разі відставки прем’єр-міністра, у відставку подає й увесь уряд. Однак президент доручить міністрам тимчасово виконувати їхні обов’язки до формування нової коаліції та нового уряду.

Обов’язки тимчасового голови Литовської соціал-демократичної партії виконуватиме перший заступник — Міндаугас Сінкявічюс.

Що спричинило відставку прем’єра

Прем’єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас опинився в центрі серії гучних журналістських розслідувань, що стали підставою для перевірок правоохоронців і зрештою його відставки. За даними спільного розслідування Laisvės TV та центру Siena, компанія Garnis, співвласником якої є Палуцкас, отримала пільговий кредит на €200 тисяч уже після того, як він очолив уряд. Цим випадком зацікавилася Центральна комісія з питань службової етики.

Згодом журналісти з’ясували, що інша компанія Палуцкаса — Sagerta — отримала, але так і не повернула кредит на сотні тисяч євро від фірми Uni Trading, пов’язаної з бізнесменом Даріюсом Вільчінскасом. Водночас сам прем’єр публічно заперечував будь-які ділові зв’язки з Вільчінскасом, хоча останній визнав, що інвестував у його бізнес. До того ж у 2012 році Палуцкас придбав у нього будинок вартістю понад €220 тисяч.

Ще одним епізодом стала купівля прем’єром квартири в центрі Вільнюсу, яку йому за заниженою ціною продала кіпрська компанія. Земельна ділянка, на якій вона розташована, була сформована як адміністративна одиниця самим Палуцкасом, коли той обіймав посаду в міській адміністрації.

Також з’ясувалося, що прем’єр не виплатив повністю компенсацію збитків муніципалітету в так званій справі щурів 2012 року — станом на липень 2025 року було погашено лише €4,9 тисячі із €16,5 тисячі.

Остаточного удару по репутації завдала історія з компанією Dankora, створеною племінницею Палуцкаса. Вона отримала європейське фінансування, більшу частину якого витратила на закупівлю обладнання в Garnis. Після публічного розголосу Dankora відкликала фінансування.

Сам прем’єр усі звинувачення заперечує. Соціал-демократична партія, яку він очолює, заявила про підтримку Палуцкаса і наголосила, що не вбачає підстав для його усунення до завершення перевірок. Однак низка скандалів спричинила політичну кризу, яка зрештою завершилася відставкою голови уряду.

Автор: Артемій Медведок