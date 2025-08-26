РФ та Україна обмінялися листами від військовополонених під час останнього обміну

Україна та Росія обмінялися листами від військовополонених під час останнього обміну.
Про це розповів український омбудсман Дмитро Лубінець, який контактував з апаратом уповноваженої з прав людини РФ Тетяни Москалькової під час останнього обміну полоненими.
Крім листів, сторони також обговорили передачу гуманітарних посилок для військовополонених та воззʼєднання родин.
- У листопаді минулого року сторони започаткували новий формат: передали листи від українських родичів до українських військовополонених у РФ.
- Тоді ж Дмитро Лубінець наголошував, що взаємодіє з російською уповноваженою з прав людини лише для того, щоб розв’язувати гуманітарні питання, повертати додому українців, отримувати інформацію про наших громадян у РФ.
- У День Незалежності, 24 серпня, Україна провела черговий обмін полоненими. Україна не називала точної кількості повернених, хоча в РФ повідомляли про формат «146 на 146». Додому повернулися військові і восьмеро цивільних. Серед них — журналіст УНІАН Дмитро Хилюк і колишній мер Херсону Володимир Миколаєнко.