РФ та Україна обмінялися листами від військовополонених під час останнього обміну

Україна та Росія обмінялися листами від військовополонених під час останнього обміну.

Про це розповів український омбудсман Дмитро Лубінець, який контактував з апаратом уповноваженої з прав людини РФ Тетяни Москалькової під час останнього обміну полоненими.

Крім листів, сторони також обговорили передачу гуманітарних посилок для військовополонених та воззʼєднання родин.