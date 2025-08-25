На День Незалежності кіберпартизани зламали російські телеканали. Що показували

Увечері 24 серпня на російському телебаченні продемонстровали відеоролик про справжні втрати російської армії у війні проти України та інші результати агресії.

Про це це «Бабелю» розповіли джерела в розвідці.

Місцеві кіберпартизани взламали російського провайдера «№3» і вивели на телеекрани росіян «несанкціоноване» відео відразу на 116 телеканалах. Крім того, вони заблокували доступ адміністраторів провайдера до серверів, аби тим було складніше перервати трансляцію.

В результаті щонайменше 50 тисяч абонентів з Москви та інших регіонів РФ понад три години поспіль у вечірній прайм-тайм бачили на екранах вибухи російських НПЗ та поховання російських солдатів.

Ті, хто не користується цифровим телебаченням, бачили трансляцію через додатки сервісів Apple Store, Google Play та Smart TV, а також у кабельних мережах.