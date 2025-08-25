На День Незалежності кіберпартизани зламали російські телеканали. Що показували

Увечері 24 серпня на російському телебаченні продемонстровали відеоролик про справжні втрати російської армії у війні проти України та інші результати агресії.
Про це це «Бабелю» розповіли джерела в розвідці.
Місцеві кіберпартизани взламали російського провайдера «№3» і вивели на телеекрани росіян «несанкціоноване» відео відразу на 116 телеканалах. Крім того, вони заблокували доступ адміністраторів провайдера до серверів, аби тим було складніше перервати трансляцію.
В результаті щонайменше 50 тисяч абонентів з Москви та інших регіонів РФ понад три години поспіль у вечірній прайм-тайм бачили на екранах вибухи російських НПЗ та поховання російських солдатів.
Ті, хто не користується цифровим телебаченням, бачили трансляцію через додатки сервісів Apple Store, Google Play та Smart TV, а також у кабельних мережах.
- Наприкінці липня угруповання хакерів Silent Crow і «Кіберпартизани BY» здійснили масштабну атака на «Аерофлот». Тоді компанія скасовала понад 40 рейсів через «збій» в роботі інформаційних систем. Хакери стверджують, що під час операції, яка тривала кілька місяців, вони проникли в корпоративну мережу, змогли отримати доступ до масиву даних історії перельотів і систем контролю за персоналом, а також записів телефонних розмов усередині компанії. Їм вдалося знищити тисячі серверів авіакомпанії, «скомпрометувати всі критичні корпоративні системи» й отримати контроль над персональними комп’ютерами керівництва компанії.