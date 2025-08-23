ГУР: На Луганщині вибух убив трьох окупантів, причетних до воєнних злочинів у Бучі

В тимчасово окупованому селищі Калинове на Луганщині 22 серпня пролунав вибух. Загинули троє російських воєнних злочинців.
Про це повідомляє Головне управління розвідки.
Детонація сталася на подвір’ї одного з будинків, де розмістилися шестеро російських окупантів та їхній військовий транспорт.
Ліквідовані військові РФ причетні до воєнних злочинів у місті Буча Київської області.
На Луганщині росіяни виконували функцію мобільної групи ППО для прикриття від повітряних атак облаштованої неподалік будинку ворожої військово-ремонтної бази.
Внаслідок вибуху знищено два ворожих пікапи з кулеметами, «буханку» (УАЗ), завантажену боєкомплектом. Троє окупантів загинули, ще двоє — отримали важкі поранення.
- Наступаючи на Київ на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році, російські війська намагалися контролювати Бучу, Ірпінь і Гостомель, щоб оточити і взяти в облогу Київ із заходу. ЗСУ відновили контроль над Бучею 31 березня 2022 року.
- Загалом під час окупації російські загарбники скоїли в Бучанському районі Київської області понад 9 тисяч воєнних злочинів і убили більш ніж 1 700 цивільних.