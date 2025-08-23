ГУР: На Луганщині вибух убив трьох окупантів, причетних до воєнних злочинів у Бучі

В тимчасово окупованому селищі Калинове на Луганщині 22 серпня пролунав вибух. Загинули троє російських воєнних злочинців.

Про це повідомляє Головне управління розвідки.

Детонація сталася на подвір’ї одного з будинків, де розмістилися шестеро російських окупантів та їхній військовий транспорт.

Ліквідовані військові РФ причетні до воєнних злочинів у місті Буча Київської області.

На Луганщині росіяни виконували функцію мобільної групи ППО для прикриття від повітряних атак облаштованої неподалік будинку ворожої військово-ремонтної бази.

Внаслідок вибуху знищено два ворожих пікапи з кулеметами, «буханку» (УАЗ), завантажену боєкомплектом. Троє окупантів загинули, ще двоє — отримали важкі поранення.