Новини

ГУР: На Луганщині вибух убив трьох окупантів, причетних до воєнних злочинів у Бучі

Автор:
Ольга Березюк
Дата:

В тимчасово окупованому селищі Калинове на Луганщині 22 серпня пролунав вибух. Загинули троє російських воєнних злочинців.

Про це повідомляє Головне управління розвідки.

Детонація сталася на подвір’ї одного з будинків, де розмістилися шестеро російських окупантів та їхній військовий транспорт.

Ліквідовані військові РФ причетні до воєнних злочинів у місті Буча Київської області.

На Луганщині росіяни виконували функцію мобільної групи ППО для прикриття від повітряних атак облаштованої неподалік будинку ворожої військово-ремонтної бази.

Внаслідок вибуху знищено два ворожих пікапи з кулеметами, «буханку» (УАЗ), завантажену боєкомплектом. Троє окупантів загинули, ще двоє — отримали важкі поранення.

  • Наступаючи на Київ на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році, російські війська намагалися контролювати Бучу, Ірпінь і Гостомель, щоб оточити і взяти в облогу Київ із заходу. ЗСУ відновили контроль над Бучею 31 березня 2022 року.
  • Загалом під час окупації російські загарбники скоїли в Бучанському районі Київської області понад 9 тисяч воєнних злочинів і убили більш ніж 1 700 цивільних.