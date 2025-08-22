Поету та військовому Максиму «Далі» Кривцову присвоїли звання Герой України

Президент Володимир Зеленський посмертно присвоїв звання Герой України поету й військовослужбовцю Максиму «Далі» Кривцову.

Відповідний указ опублікували на сайті президента.

Кривцов — учасник Революції гідності у 2013—2014 роках, доброволець ЗСУ. Працював у Центрі реабілітації та реадаптації учасників АТО та ООС і Veteran Hub.

З початку війни у 2014 році був добровольцем у «Правому секторі», а потім воював разом з «Вовками Да Вінчі». Після повномасштабного вторгнення Росії 2022 року повернувся на фронт.

У жовтні 2023 року у видавництві «Наш формат» вийшла поетична збірка Кравцова «Вірші з бійниці». Вона ввійшла до рейтингу найкращих книг 2023 року за версією ПЕН Україна.