На фронті загинув поет Максим Кривцов з позивним «Далі»

На фронті загинув поет, автор збірки «Вірші з бійниці» 33-річний Максим Кривцов з позивним «Далі».

Про це повідомила його мати Надія Кривцова.

«Темрява... нема світла.... немає дня...» — написала вона.

Обставини загибелі Максима Кривцова невідомі. Поет був учасником Революції гідності, а 2014 року вступив у Збройні сили України. Працював у Центрі реабілітації та реадаптації учасників АТО та ООС і Veteran Hub.

Від початку війни був добровольцем у «Правому секторі», а потім воював з «Вовками Да Вінчі».

Після повномасштабного вторгнення росії 2022 року повернувся на фронт.

В інтерв’ю «Читомо» Кравцов розповідав, що позивний «Далі» обрав, тому що відрощував вуса, щоб накручувати їх, як у художника Сальвадора Далі.

У жовтні 2023 року у видавництві «Наш формат» вийшла поетична збірка Кравцова «Вірші з бійниці». Вона ввійшла до рейтингу найкращих книг 2023 року за версією ПЕН Україна.

Пісні на вірші Кравцова виконує гурт Yurcash — «Панівна висота», «Він в ЗСУ, вона в ТРО». А трек «Жовтий скотч» у виконанні гурту став саундтреком до фільму 2020 року «Наші котики».