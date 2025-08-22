У Києві 23 серпня повністю відкриють рух через Подільський міст

На Подільському мосту в Києві 23 серпня повністю відкриють рух усіма смугами в обох напрямках. Також відкриють проїзд по обох частинах новозбудованого тунелю.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

На мосту зробили по 4 смуги в кожному напрямку на ділянці від вулиці Набережно-Хрещатицької до Русанівських садів — для автівок, громадського транспорту та велосипедів. На іншому відрізку шляху — по 2 смуги.

На мосту облаштували велосипедні доріжки в обидва боки загальною довжиною понад 11 кілометрів, передбачили смуги для громадського транспорту, зробили додатковий світлофор на перетині траси Подільського мосту та вулиці Центральна Садова, повністю облаштували транспортно-пересадочний вузол для пасажирів швидкісного трамваю та міської електрички. Наразі завершують деякі технічні роботи.