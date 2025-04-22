СБУ каже, що на будівництві Подільського мосту в Києві розікрали щонайменше 153 млн грн

Правоохоронці виявили нові факти розкрадання на будівництві Подільського мосту в Києві — фігуранти привласнили щонайменше 153 мільйони гривень.
Про це повідомляє Служба безпеки України.
Як встановило розслідування, до організації схеми причетні чинний та колишній керівники одного з комунальних підприємств, що перебуває у вертикалі Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Ще до початку повномасштабної війни вони штучно завищили вартість будматеріалів під час зведення мосту, а отриману різницю розподілили між учасниками оборудки.
Для цього протягом 2018—2019 років фігуранти майже в 6 разів переплатили за гуртові партії сіток для укріплення опор мостового переходу.
Щоб реалізувати схему, її організатори уклали договір з афілійованою будкомпанією в Києві. Потім підрядники придбали у підконтрольної фірми на Близькому Сході 8 800 технологічних сіток.
Для порівняння, як свідчать матеріали провадження, середня вартість сітки на ринку становила $110, а фігуранти придбали її по $610 за одиницю.
Наразі колишньому і чинному керівникам комунального підприємства КМДА та їхньому спільнику — вже ексдиректору підрядної компанії — повідомили про підозру у привласненні майна в особливо великих розмірах. Максимальне покарання — 12 років позбавлення волі.
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