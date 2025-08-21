Президент Угорщини написав пост зі співчуттями через російський удар по Мукачеву. Пізніше він видалив згадку про Росію

Президент Угорщини Тамаш Шуйок у дописі у фейсбуку висловив співчуття постраждалим внаслідок російської атаки на Мукачево. Проте менш ніж за годину він відредагував пост: замість «російського ракетного удару» у дописі тепер написано просто «ракетний удар».

Про це пише угорське видання Telex.

В історії редагувань у фейсбуку видно, що у початковій версії о 08:35 слово «російський» було, але вже о 09:33 його видалили.

Facebook / Dr. Sulyok Tamás

Також у пості Шуйок написав, що якнайшвидше завершення російсько-українського конфлікту — у спільних інтересах усіх. «Сподіваюся, що воюючі сторони зможуть це усвідомити і завдяки міжнародним дипломатичним зусиллям скоро покладуть край цьому нелюдському та безглуздому кровопролиттю», — йдеться у його зверненні.