РФ запустила по Україні понад 500 дронів та ще 40 ракетами. Як спрацювала ППО

В ніч проти 21 серпня російська армія атакувала Україну 614 цілями повітряного нападу — мова про 40 ракет та 574 дрони. Українська ППО знешкодила 577 повітряних цілей.
Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.
Цього разу РФ атакувала Україну такою зброєю:
- 574 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів;
- 2 балістичними ракетами «Іскандер-М/KN-23»;
- 19 крилатими ракетами Х-101;
- 14 крилатими ракетами «Калібр»;
- 4 аеробалістичними ракетами Х-47М2 «Кинджал»;
- 1 ракетою невстановленого типу.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Повітряні сили звітують, що ППО знешкодила 577 повітряних цілей, а саме:
- 546 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів;
- 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал»;
- 18 крилатих ракет Х-101;
- 12 крилатих ракет «Калібр».
Ракети та дрони влучили в 11 місцях, ще в трьох — впали уламки.
- Під ударом були Дніпропетровщина, Запоріжжя, Львів та Мукачево, що на Закарпатті. У Львові одна людина загинула, ще троє — постраждали. У Мукачево відомо про 12 травмованих.
Доповнюється...