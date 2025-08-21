Новини

РФ запустила по Україні понад 500 дронів та ще 40 ракетами. Як спрацювала ППО

Автор:
Ірина Перепечко
Дата:

В ніч проти 21 серпня російська армія атакувала Україну 614 цілями повітряного нападу — мова про 40 ракет та 574 дрони. Українська ППО знешкодила 577 повітряних цілей.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Цього разу РФ атакувала Україну такою зброєю:

  • 574 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів;
  • 2 балістичними ракетами «Іскандер-М/KN-23»;
  • 19 крилатими ракетами Х-101;
  • 14 крилатими ракетами «Калібр»;
  • 4 аеробалістичними ракетами Х-47М2 «Кинджал»;
  • 1 ракетою невстановленого типу.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Повітряні сили звітують, що ППО знешкодила 577 повітряних цілей, а саме:

  • 546 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів;
  • 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал»;
  • 18 крилатих ракет Х-101;
  • 12 крилатих ракет «Калібр».

Ракети та дрони влучили в 11 місцях, ще в трьох — впали уламки.

  • Під ударом були Дніпропетровщина, Запоріжжя, Львів та Мукачево, що на Закарпатті. У Львові одна людина загинула, ще троє — постраждали. У Мукачево відомо про 12 травмованих.

Доповнюється...