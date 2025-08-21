РФ масовано атакувала Україну дронами та ракетами — є постраждалі в різних містах. Що відомо

У ніч проти 21 серпня російська армія атакувала Україну дронами та ракетами цієї ночі — вибухи лунали у різних містах та регіонах. Під ударом були Дніпропетровщина, Запоріжжя, Львів та Мукачево, що на Закарпатті.

Про це повідомляють мер Львова Андрій Садовий, очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, Мукачівська міська рада та мер Луцька Ігор Поліщук.

У Мукачево відомо про 12 постраждалих. До лікарні 10 людей доставили каретами швидкої допомоги, ще 2 постраждалих звернулися самостійно. В усіх стан стабільний. Стаціонарно лікуватиметься 5 людей.

У Міськраді кажуть, що під ракетний удар потрапили територія одного з підприємств міста, спалахнула пожежа. На місці події працюють рятувальні служби. Людей закликають щільно зачиняти вікна та без потреби не виходити на вулицю.

Під комбінований удар потрапив Львів. Попередньо, є постраждалі — їхню точну кількість не вказують. Вибухова хвиля пошкодила десятки будинків на вулиці Олени Степанівни: вікна та дахи. Місяць тому на цій вулиці вже був приліт. Усі служби працюють на місці.

Доповнено. Очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомляє про одного загиблого та ще двох травмованих через російську атаку.

У Запоріжжі атака пошкодила кілька обʼєктів промислової інфраструктури. Вибухова хвиля понівечила й будинки поруч — в них вибиті вікна. Комунальні служби вже працюють на місцях атаки. Попередньо, минулося без постраждалих.

Під ударом також була Дніпропетровщина. В області збили 18 безпілотників та дві ракети. В Павлоградському районі постраждав чоловік. Загалом під ударом були різні райони регіони, зокрема, постраждали два підприємства, приватні будинки, лінії електропередач.



Луцьк атакували дрони цієї ночі. Жертв та постраждалих немає.