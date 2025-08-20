Рада не підтримала підвищення на 40% зарплат членам Рахункової палати

Верховна Рада не підтримала поправку до держбюджету-2025, яка передбачала підвищення зарплат працівникам Рахункової палати на понад 40%.

Про це повідомляє правозахисна організація Transparency International Ukraine.

Відповідну поправку додали до другого читання законопроєкту № 13439-3, який передбачає зміни до держбюджету на 40 мільярдів гривень. Документ у другому читанні ухвалили 20 серпня.

Проти поправки виступали правозахисники, зокрема і Transparency International Ukraine. Там закликали Раду не ухвалювати поправку, оскільки лише в жовтні минулого року членами Рахункової палати вже збільшували зарплати у понад два рази.

«Намагання менш ніж за рік суттєво підвищити оплату праці працівників Рахункової палати виглядають поспішними та необґрунтованими. Тим паче, що цього разу до законопроєкту не були додані будь-які розрахунки, які б підтверджували необхідність таких змін. Крім того, таке збільшення видатків недоцільне в умовах дефіциту бюджету», — казали правозахисники.

Що передувало

Рахункова палата — це орган контролю за надходженням і використанням бюджетних коштів. Він відповідальний і за нагляд за міжнародною допомогою.

Верховна Рада 30 жовтня 2024 року ухвалила в цілому реформу Рахункової палати. Це було вимогою для фінансування України на понад $2 мільярди з боку Міжнародного валютного фонду і США.

На засіданні 19 серпня 2025 року Рада провалила голосування за один з ключових пунктів реформи — формування дорадчої ради експертів Рахункової палати. Саме ця комісія має обрати нових шістьох членів Рахункової палати.