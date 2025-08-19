Рада не проголосувала за утворення дорадчої ради експертів Рахункової палати. Це важливий етап реформи відомства

Верховна Рада 19 серпня не проголосувала за законопроєкт № 13323, який передбачає утворення дорадчої ради експертів Рахункової палати.

Про це повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

За проголосували лише 219 депутатів з необхідних 226.

Дорадча рада експертів — це один з важливих етапів реформи Рахункової палати. Саме ця комісія має обрати нових шістьох членів Рахункової палати.

Железняк каже, що проблема виникла саме з українською частиною ради експертів, яку визначали на підставі пропозицій депутатських фракцій та груп. Мова про:

Олександра Бойка від «Слуги народу»;

Мирославу Масляк від депутатської групи «За майбутнє»;

Олександра Рожка від «Слуги народу».

Що стосується міжнародних експертів, то до списку увійшли:

Лі Саммерфілд — директор Національного аудиторського офісу Великої Британії;

Ігорс Лудборжс — член і декан Європейського суду аудиторів;

Паскаль Муньє — почесний магістрат французької Рахункової палати.

Реформа Рахункової палати

Верховна Рада 30 жовтня 2024 року прийняла в цілому реформу Рахункової палати. Вона передбачає:

прозорий конкурс для відбору нових членів Палати. Голос міжнародних експертів буде вирішальним;

політичну й фінансову незалежність держоргану;

зменшення кількості членів Палати з 13 до 11;

розширення повноважень РП на аудит коштів місцевих бюджетів, державних підприємств та позабюджетних фондів (наприклад, Пенсійного фонду);

зовнішнє оцінювання незалежними експертами з міжнародним досвідом аудиту кожні п’ять років;

налагодження роботи відповідно до стандартів INTOSAI ;

; зобовʼязання профільних комітетів Ради розглядати звіти Рахункової палати та слідкувати за дотриманням її рекомендацій.

До другого читання депутати також додали до проєкту закону такі положення:

оцінювання самої Рахункової палати раз на три роки експертами INTOSAI (подібно до аудиту НАБУ);

фінансовий аудит РП;

розширення мандата Палати на аудит бюджетних коштів, що використовують апеляційні й місцеві суди;

виправлення норми про аудит Нацбанку (Рахункова перевірятиме лише адміністративні витрати НБУ, щоб не знецінювати незалежність регулятора);

уточнення стосовно відкритості до медіа та суспільства експертів, які відбиратимуть кандидатів на посади членів РП. Вони вестимуть онлайн-трансляцію та публікуватимуть всі анонси та рішення;

нарахування зарплат керівництву та аудиторам РП за моделлю закону «Про НАБУ».

Рахункова палата — це орган контролю за надходженням і використанням бюджетних коштів. Він відповідальний і за нагляд за міжнародною допомогою. Ухвалення перелічених правил було вимогою фінансування України на понад $2 млрд з боку Міжнародного валютного фонду та США.