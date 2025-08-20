TikTok заблокував канали проросійського екснардепа Євгенія Мураєва

TikTok заблокував два канали підсанкційного політика Євгенія Мураєва, які поширювали проросійські меседжі та дезінформацію.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації у телеграмі.

Там зазначили, що Мураєв уже створив резервний канал, однак запевнили, що і він припинить своє існування «з часом».

Хто такий Мураєв

Євгеній Мураєв — колишній народний депутат та власник телеканалу «НАШ». Канал з лютого 2022 року перебуває під санкціями РНБО.

Мураєв утік з України на початку повномасштабного вторгнення. У 2022 році журналісти писали, що він у Відні.

Восени 2022 року співробітники СБУ провели у Мураєва серію обшуків за місцями проживання та в офісах. Тоді у нього знайшли готівку в російських рублях та зброю. Його звинувачують у державній зраді.