СБУ провела обшуки в колишнього нардепа Євгена Мураєва та його поплічників

Служба безпеки України провела серію обшуків у керівника забороненої проросійської партії «Наші» Євгена Мураєва. Про це СБУ повідомила 30 листопада.

Обшуки були в рамках справи про держзраду за місцями проживання та в офісах самого Мураєва і його рідні, а також у його найближчих соратників. Наразі сам Мураєв перебуває за кордоном.

Під час обшуків вилучили готівку, в тому числі в російських рублях, зброю, комп’ютери, телефони та інші матеріали.

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За даними джерел «Бабеля» в правоохоронних органах, СБУ прийшла з обшуками за 18 адресами, що повʼязані з Євгеном Мураєвим та його медіаменеджером Володимиром Грановським (колишній генпродюсер телеканалу «Наш»). Два обшуки були в Харкові, 16 — у Києві. Обшуки відбулися в рамках провадження про держзраду. Сам Мураєв, за даними журналістів, перебуває у Відні.