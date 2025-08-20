Новини

Австралія приєдналася до міжнародного Реєстру збитків через агресію Росії

Автор:
Артемій Медведок
Дата:

Після завершення офіційних процедур Австралія приєдналася до Реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України, та може брати участь у його діяльності як асоційований член.

Про це повідомляють на сайті Міністерства юстиції України.

Відтепер учасниками та асоційованими членами міжнародного Реєстру збитків є 44 держави та Європейський Союз.

Наразі можна подати заяви за 11 категоріями:

  • вимушене внутрішнє переміщення;
  • смерть близького члена сім’ї;
  • зникнення безвісти близького члена сім’ї;
  • серйозні тілесні ушкодження;
  • сексуальне насильство;
  • катування або нелюдські чи такі, що принижують гідність, види поводження або покарання;
  • позбавлення свободи;
  • примусова праця або служба;
  • пошкодження або знищення житлового нерухомого майна;
  • пошкодження або знищення нежитлового нерухомого майна;
  • втрата доступу або контролю над нерухомим майном на тимчасово окупованих територіях.

Перелік відкритих категорій розширюють поступово. Заяви до Реєстру збитків можна подавати через державний вебпортал «Дія».

  • Міжнародний реєстр збитків запустили у квітні 2024 року. Його створили 17 травня 2023 року, угоду підписали понад 40 держав-членів Ради Європи, а також США, Японія та Канада.
  • Країни мають створити Компенсаційну комісію, яка вивчатиме всі заяви й оцінюватиме реальну суму збитків. На третьому етапі РФ має виплатити компенсації.
  • В Україні також діє Реєстр пошкодженого та знищеного майна, який запрацював ще у 2022 році. Якщо люди користувалися програмою «єВідновлення», інформація про завдану шкоду записана в цьому реєстрі, а люди мають акт комісійного обстеження пошкоджень від місцевої влади. Як розповідав виконавчий директор Міжнародного реєстру збитків Маркіян Ключковський, на перших етапах програми інформацію вирішили брати саме з реєстру від держави.