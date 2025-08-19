Українську легкоатлетку Бех-Романчук дискваліфікували на 4 роки. Що сталось

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук отримала дискваліфікацію через позитивний допінг-тест.
Про це повідомила незалежна організація з боротьби з допінгом у легкій атлетиці (AIU).
Бех-Романчук 15 травня цього року тимчасово відсторонили від змагань через провалений допінг-тест на тестостерон. Саму допінг-пробу брали в грудні 2024 року.
Термін дискваліфікації спортсменки відраховуватиметься з 15 травня 2025 року. Таким чином, українка зможе повернутися до змагань у травні 2029 року.
Що каже Бех-Романчук
Українка з рішенням AIU не згодна. У своєму Instagram вона заявила, що відмовилася підписувати будь-які документи, що вимагали визнання її провини.
«Мені боляче від того, що до моєї справи поставилися халатно і не провели необхідного розслідування», — пише вона.
Бех-Романчук повідомила, що через рішення про дискваліфікацію вона тимчасово припиняє карʼєру.
«Сьогодні мені доводиться робити важкий вибір. Я більше не можу боротися на два фронти — за своє чесне ім’я перед Athletics Integrity Unit і за своє майбутнє в особистому житті. Це неймовірно виснажує, насамперед емоційно, і впливає на моє здоровʼя. Іноді важливо зупинитися і правильно розставити пріоритети. Саме тому я вирішила зробити паузу, щоб зосередитися на своїй родині та власному здоров’ї», — зазначила вона.
- Марина Бех-Романчук була заявлена для участі в етапі Діамантової ліги в Досі, який проходив у травні. Проте перед початком змагань її прізвище зникло зі списку учасниць.
- Бех-Романчук — учасниця Олімпіад 2016, 2020 і 2024 років. Стрибунка ставала чемпіонкою Європи у 2021 та 2022 роках, а у 2019 та 2023 завойовувала срібло Чемпіонатів світу з легкої атлетики.