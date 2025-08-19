Українську легкоатлетку Бех-Романчук дискваліфікували на 4 роки. Що сталось

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук отримала дискваліфікацію через позитивний допінг-тест.

Про це повідомила незалежна організація з боротьби з допінгом у легкій атлетиці (AIU).

«Бабелю» потрібна ваша підтримка У редакції «Бабеля» працює понад два десятки людей. Це не дуже велика редакція, але й не стартап. Ми оновлюємо сайт, ютуб, телеграм-канал та тікток. Ми свідомо відмовилися від найпростіших способів заробити (наприклад, від реклами онлайн-казино). «Бабель» існує на гранти й донати читачів. Ми хочемо менше покладатися на грантодавців і більше — на вашу підтримку. Так ми зможемо сфокусуватися на зобов’язаннях перед вами: представляти повну й об’єктивну новинну картину дня. Разово

Щомісяця 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати

Бех-Романчук 15 травня цього року тимчасово відсторонили від змагань через провалений допінг-тест на тестостерон. Саму допінг-пробу брали в грудні 2024 року.

Термін дискваліфікації спортсменки відраховуватиметься з 15 травня 2025 року. Таким чином, українка зможе повернутися до змагань у травні 2029 року.

Що каже Бех-Романчук

Українка з рішенням AIU не згодна. У своєму Instagram вона заявила, що відмовилася підписувати будь-які документи, що вимагали визнання її провини.

«Мені боляче від того, що до моєї справи поставилися халатно і не провели необхідного розслідування», — пише вона.

Бех-Романчук повідомила, що через рішення про дискваліфікацію вона тимчасово припиняє карʼєру.

«Сьогодні мені доводиться робити важкий вибір. Я більше не можу боротися на два фронти — за своє чесне ім’я перед Athletics Integrity Unit і за своє майбутнє в особистому житті. Це неймовірно виснажує, насамперед емоційно, і впливає на моє здоровʼя. Іноді важливо зупинитися і правильно розставити пріоритети. Саме тому я вирішила зробити паузу, щоб зосередитися на своїй родині та власному здоров’ї», — зазначила вона.