Українську легкоатлетку Бех-Романчук відсторонили від змагань через позитивний допінг-тест. Що їй загрожує

Українську стрибунку Марину Бех-Романчук відсторонили від змагань через позитивний допінг-тест.

Про це повідомляється на сайті незалежної організації з боротьби з допінгом у легкій атлетиці (AIU).

Рішення про відсторонення Бех-Романчук AIU опублікувала 14 травня. В організації не уточнили, на який термін відсторонили спортсменку.

В організмі Бех-Романчук під час допінг-тесту знайшли речовину тестостерон, який входить до списку заборонених речовин Всесвітнього антидопінгового агентства (як у змагальний, так і позазмагальний період).

Як пояснює «Суспільне», так українка порушила статті 2.1 та 2.2 — наявність забороненої речовини в організмі, а також вживання (або спроба) вживання забороненої речовини. За це Бех-Романчук загрожує кілька варіантів покарання:

4 роки дискваліфікації — у разі, якщо легкоатлетка вживала допінг навмисно;

2 роки дискваліфікації — якщо легкоатлетка доведе несвідоме потрапляння речовини в організм;

1—2 роки дискваліфікації — якщо речовина потрапила в організм через їжу, яка містила заборонену речовину.

Дискваліфікацію можуть скасувати, якщо не буде провини легкоатлетки у вживанні допінгу, а виявиться, що заборонена речовина потрапила в організм під час лікування або через недбалість лікарів.

Через позитивний допінг-тест на Марину Бех-Романчук очікують судові слухання. Українська легкоатлетка разом з тим зберігатиме право подати апеляцію в Спортивний арбітражний суд (CAS) у Лозанні.