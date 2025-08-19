Трамп виключив розміщення американських військ в Україні, але запевнив, що Україна отримає «багато землі»

Президент США Дональд Трамп заявив, що він як президент не дозволить відправити американські війська до України.

Про це він сказав у телефонному інтервʼю Fox News.

Відповідаючи на запитання про перспективи гарантій безпеки, Трамп сказав, що європейські країни, зокрема Франція, Німеччина і Британія, будуть відігравати першу роль.

«Вони хочуть мати війська на місцях. Я не думаю, що це буде проблемою», — зазначив він.

При цьому він запевнив, що американських військ в Україні не буде: «Ви маєте мою гарантію як президента».

Водночас він припустив, що гарантії безпеки України можуть включати повітряну підтримку США, не уточнивши, що мається на увазі.

На запитання, чи на вчорашній зустрічі з лідерами Європи та українським президентом Володимиром Зеленським обговорювали питання обміну територіями між Україною та РФ, Трамп прямо не відповів.

Однак він сказав, що «Україна поверне життя і зупинить повсюдні вбивства людей, вона отримає багато землі».

Що говорили про гарантії безпеки для України у Вашингтоні

На перемовинах у Вашингтоні за участі Трампа, Зеленського і низки європейських лідерів 18 серпня питання гарантій української безпеки було ключовим. Зокрема, премʼєрка Італії Джорджа Мелоні заявила, що сторони почнуть з розгляду гарантій на кшталт гарантій статті 5 статуту НАТО.

Після зустрічі Трамп написав, що сторони обговорювали, які гарантії нададуть різні європейські країни за координації США.

Зеленський заявив про пакет українських пропозицій щодо закупівлі американської зброї на $90 мільярдів — вони мають стати частиною гарантій безпеки.

Згодом держсекретар США Марко Рубіо заявив, що після завершення війни Україна матиме право укладати угоди про безпеку не лише зі Штатами та країнами Європи. Вашингтон зараз працює над цим.

WSJ також писало, що саме Рубіо може очолити робочу групу, яка працюватиме над проєктом безпекових гарантій для України. Вона складатиметься з радників з національної безпеки та представників НАТО. Гарантії безпеки міститимуть такі компоненти: військова присутність, протиповітряна оборона, озброєння та моніторинг припинення бойових дій.