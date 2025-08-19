В Україні запустили першу державну послугу з підтримкою ШІ

В Україні запустили першу державну послугу з підтримкою штучного інтелекту. Ідеться про оформлення ветеринарної ліцензії у сервісі «єДозвіл».
Про це повідомляють на сайті сервісу «Дія».
Для того щоб оформити ліцензію, необхідно:
- Заповнити заяву на порталі «Дія».
- ШІ автоматично перевірить документи та сформує рекомендації для експерта.
- Експерт розгляне заяву протягом 10 робочих днів.
- Після цього результат розгляду надійде на електронну пошту та в особистий кабінет.
- Щойно реєстрація буде підтверджена, можна буде отримати ліцензію на ветеринарну діяльність онлайн.
- У разі відмови або потреби уточнень експерт підкаже, що виправити, і ви зможете надіслати заяву повторно.
Щоб отримати ліцензію знадобляться:
- електронний підпис;
- дані про приміщення та документи, що підтверджують право власності або користування;
- підтвердження освіти та кваліфікації керівника і спеціалістів;
- інформація про обладнання та матеріально-технічну базу.
У серпні стало відомо, що Міністерство цифрової трансформації активно працює над проєктом AI Factory. Це інфраструктура, на якій працюватимуть ключові державні сервіси зі штучним інтелектом.
Зокрема в «Дії» уже працює ШІ-консультант, який самостійно закриває понад половину запитів користувачів, а також помічник операторів, що пришвидшує відповіді.