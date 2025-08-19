Новини

В Україні запустили першу державну послугу з підтримкою ШІ

Автор:
Артемій Медведок
Дата:

В Україні запустили першу державну послугу з підтримкою штучного інтелекту. Ідеться про оформлення ветеринарної ліцензії у сервісі «єДозвіл».

Про це повідомляють на сайті сервісу «Дія».

Для того щоб оформити ліцензію, необхідно:

  • Заповнити заяву на порталі «Дія».
  • ШІ автоматично перевірить документи та сформує рекомендації для експерта.
  • Експерт розгляне заяву протягом 10 робочих днів.
  • Після цього результат розгляду надійде на електронну пошту та в особистий кабінет.
  • Щойно реєстрація буде підтверджена, можна буде отримати ліцензію на ветеринарну діяльність онлайн.
  • У разі відмови або потреби уточнень експерт підкаже, що виправити, і ви зможете надіслати заяву повторно.

Щоб отримати ліцензію знадобляться:

  • електронний підпис;
  • дані про приміщення та документи, що підтверджують право власності або користування;
  • підтвердження освіти та кваліфікації керівника і спеціалістів;
  • інформація про обладнання та матеріально-технічну базу.

У серпні стало відомо, що Міністерство цифрової трансформації активно працює над проєктом AI Factory. Це інфраструктура, на якій працюватимуть ключові державні сервіси зі штучним інтелектом.

Зокрема в «Дії» уже працює ШІ-консультант, який самостійно закриває понад половину запитів користувачів, а також помічник операторів, що пришвидшує відповіді.