Сирський: Росія готує наступ на Запорізькому напрямку. Ціль — вся область

Російська армія готується до нових наступальних дій на Запорізькому напрямку з метою захопити всю область. Для цього окупанти перекидають війська із Сумщини.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтервʼю «РБК-Україна».

Загалом, за його словами, ситуація на фронті наразі складна. Окупанти перегруповуються і концентруються на двох основних напрямках: Покровському, який для них залишається визначальним, та Запорізькому — саме там РФ планує розпочати активні наступальні дії.

Для цього ворог перекидає туди свої частини із Сумщини, адже на цій ділянці фронту російські війська не мали жодного успіху за останні два місяці й зазнали поразки. Тим часом українські бійці продовжують наступ на Сумському напрямку.

Сирський наголосив, що станом на зараз на Запорізькому напрямку тривають дії невисокої інтенсивності, однак, реалізуючи цілі та вказівки Путіна, окупанти намагаються завдати також і там потужного удару, який планували ще рік тому.

Головнокомандувач ЗСУ також підкреслив, що метою окупантів на Запоріжжі є прорив оборони українських військових, просування вглиб території та окупація всієї області.