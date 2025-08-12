Зеленський: РФ готується до наступу на трьох напрямках

Росіяни готуються до наступальної операції на трьох напрямках. Мова про Запорізький, Покровський та Новопавлівський.

Про це на зустрічі із журналістами 12 серпня розповів президент Володимир Зеленський, передає «Інтерфакс-Україна».

За даними України, із 53 тисяч росіян на Сумському напрямку близько 30 тисяч перекидатимуть на ці три напрямки.

«Вважаємо, що на Запорізький буде близько 15 тисяч додатково, на Покровський — близько 7 тисяч додатково, Новопавлівський може бути 5 тисяч додатково, вважаємо, що цей напрямок третій за пріоритетністю», — розповів Зеленський.

Він додав, що найсильніші бригади РФ, які зараз стоять на Курському напрямку, будуть пересуватись та робити все, аби після 15 серпня готуватись до наступальних дій. Україна вважає, що вони будуть готові до вересня з цими бригадами, а з додатковими — в листопаді.

Доповнюється...