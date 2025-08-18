FT: Зеленський готовий піти на «прийнятний компроміс» уздовж нинішньої лінії фронту

Президент України Володимир Зеленський готовий піти на «прийнятний компроміс» уздовж нинішньої лінії фронту, на який могли б погодитися українці.

Про це пише Financial Times з посиланням на високопоставленого українського чиновника, який близький до Володимира Зеленського.

За його словами, метою президента України на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом буде налагодження «продуктивного процесу мирного врегулювання без тиску на Україну до виконання неможливих кроків, таких як виведення військ» з неокупованої території Донбасу.

Зустріч Зеленського та Трампа у Білому домі

Попередньо, двостороння зустріч Дональда Трампа та Володимира Зеленського розпочнеться о 20:15 за київським часом і триватиме годину. А о 22:00 почнеться багатостороння зустріч президента США та лідерів Європи.

Напередодні участь у перемовинах у Вашингтоні підтвердили голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, генсек НАТО Марк Рютте, президент Франції Емманюель Макрон, президент Фінляндії Александер Стубб, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, генсек НАТО Марк Рютте, премʼєрка Італії Джорджа Мелоні та премʼєр Великої Британії Кір Стармер.

Напередодні зустрічі з Зеленським Трамп написав, що президент України може «майже миттєво» припинити війну з Росією, якщо захоче, або ж може продовжувати воювати. За словами американського лідера, не буде повернення Криму і вступу до НАТО. Зеленський наголошував, що Україна юридично не визнає Крим російською територією.

Ще раніше Politico зазначало: європейські союзники України прагнуть уникнути сценарію, який склався під час першого візиту Володимира Зеленського у Білий дім у лютому цього року. Тоді Зеленський та Трамп посварилися, а після цього США на деякий час зупинили поставки зброї та перестали ділитися з Україною розвідданими. Стосунки двох країн ще деякий час залишалися напруженими, але поступово нормалізувалися.

Результати зустрічі Путіна та Трампа

Володимир Путін і Дональд Трамп 15 серпня провели перемовини у форматі «три на три». Зустріч тривала близько трьох годин, після неї президент США й очільник Кремля виступили з короткими тезами, але на запитання журналістів відповідати не стали. Жодних суттєвих заяв про припинення вогню в Україні та повʼязані з цим питання лідери не зробили, проте обидва відгукувались про перемовини позитивно. Також не лунало жодних домовленостей щодо тристороннього саміту за участі Зеленського.

Трамп після телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським, європейськими лідерами та зустрічі з очільником Кремля Володимиром Путіним заявив, що «всі разом» вирішили, що треба одразу переходити до мирної угоди, а не говорити про тимчасове перемир’я. Зеленський раніше неодноразово наголошував на необхідності припинення вогню, після якого обговорювати всі умови тривалого миру.

Reuters з посиланням на джерела опублікувало перелік вимог Путіна щодо припинення війни. Серед них — вивід українських військ з Донбасу, заборона на вступ до НАТО, зняття санкцій з РФ, «формальне визнання» російського суверенітету над Кримом.

Натомість Росія нібито згодна повернути окуповані частини Сумської та Харківської областей та погодитись на певні гарантії безпеки для України.