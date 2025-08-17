Politico: Президент Фінляндії поїде у США із Зеленським. Європа хоче посилити позицію Києва на зустрічі з Трампом (доповнено)

Європейські лідери планують разом із президентом України Володимиром Зеленським відправити у Вашингтон президента Фінляндії Александера Стубба, щоб посилити позиції Києва.

Про це пише Politico з посиланням на слова двох європейських дипломатів і ще одного обізнаного джерела.

Європейські лідери сподіваються, що він може допомогти уникнути напруження між Трампом і Зеленським та переконати американського президента включити Європу до подальших переговорів.

Генсек НАТО Марк Рютте, який вибудував тісний контакт із Дональдом Трампом, також може поїхати до Вашингтону, повідомило одне джерело.

Доповнено. На зустрічі Зеленського та Трампа буде президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, про це вона написала в X.

«На прохання президента Зеленського я долучуся до зустрічі з президентом Дональдом Трампом та іншими європейськими лідерами в Білому домі завтра», — написала вона.

Посадовиця додала, що сьогодні зустріне Зеленського в Брюсселі, звідки вони доєднаються до відеоконференції «Коаліції охочих».

Свою участь, окрім президентки Єврокомісії, вже офіційно підтвердили президент Франції Емманюель Макрон, президент Фінляндії Александер Стубб, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, генсек НАТО Марк Рютте, премʼєрка Італії Джорджа Мелоні, премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Politico зазначає: європейські союзники України прагнуть уникнути сценарію, який склався під час першого візиту Володимира Зеленського у Білий дім в лютому цього року. Тоді Зеленський та Трамп посварилися, а після цього США на деякий час зупинили поставки зброї та перестали ділитися з Україною розвідданими. Стосунки двох країн ще деякий час залишалися напруженими, але поступово нормалізувалися.

Зараз європейські й українські посадовці занепокоєні тим, що Путін фактично повертається на міжнародну арену без реальних кроків до миру.