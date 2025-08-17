У Білому домі зробили низку заяв про перемовини з Україною та Росією

В адміністрації президента США Дональда Трампа 17 серпня зробили низку заяв щодо перемовин з Україною та Росією.
Спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф в інтервʼю CNN заявив:
- Трамп і Путін домовилися про «надійні гарантії безпеки», такі як «захист з боку Сполучених Штатів згідно зі статтею 5». Але вступ України до НАТО — це «червоний прапор» для Путіна.
- Путін погодився «законодавчо закріпити» у потенційній мирній угоді, що Росія не матиме права заходити на жодну іншу територію ані в Україні, ані деінде в Європі.
- Питання про обмін територій, які перебувають під контролем України, буде обговорюватися завтра на зустрічі Трампа і Зеленського.
- «Москва пішла на поступки щодо пʼяти регіонів України [...] Поступки, на які погодилася Росія, полягають у тому, що вона не поглине всю Україну».
Державний секретар Марко Рубіо в інтервʼю NBC сказав:
- Україні та Росії обом доведеться піти на поступки, щоб досягти мирної угоди.
- США працюють над тим, щоб забезпечити гарантії безпеки для України — Росія повинна зрозуміти цю українську вимогу.
- США не штовхають Україну до відмови від територій. Якщо буде мирна угода, то вона виглядатиме не так.
- «Єдиний спосіб завершити цю війну — це змусити Росію погодитися на мирну угоду. Щойно ви запровадите нові санкції, ваша здатність привести їх до столу переговорів зменшена».
Також президент Трамп написав у Truth Social про «великий прогрес стосовно Росії» та закликав слідкувати за оновленнями.
- Зеленський і Трамп зустрінуться в Білому домі 17 серпня. На зустрічі будуть присутні європейські лідери. Свою участь уже підтвердили голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, президент Франції Емманюель Макрон, президент Фінляндії Александер Стубб, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, генсек НАТО Марк Рютте, премʼєрка Італії Джорджа Мелоні, премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер.
- Трамп і Путін 15 серпня провели перемовини у форматі «три на три». Зустріч тривала близько трьох годин, після неї президент США й очільник Кремля виступили з короткими тезами, але на запитання журналістів відповідати не стали. Жодних суттєвих заяв про припинення вогню в Україні та повʼязані із цим питання лідери не зробили.
- Reuters із посиланням на джерела опублікувало вимоги Путіна. Серед них — вивід українських військ з Донбасу, заборона на вступ до НАТО, зняття санкцій з РФ. Натомість Росія нібито згодна заморозити фронт, повернути окуповані частини Сумської та Харківської областей і погодитись на певні гарантії безпеки для України.