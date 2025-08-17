Зеленський і голова Єврокомісії провели пресконференцію. Ключове з неї

Президент Володмир Зеленський і голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн провели пресконференцію за результатами зустрічі 17 серпня в Брюселі.

Пресконференцію транслювала Європейська комісія.

Урсула фон дер Ляєн заявила, що Єврокомісія очікує ухвалення 19-го пакета санкцій проти Росії на початку вересня. Також Європейський Союз дотримується позиції, що розмови про Україну не можуть відбуватися без України.

Зеленський наголосив, що реальні переговори можуть виходити лише з лінії фронту на даний момент. Територіальні питання через свою важливість можуть обговорюватися лише на тристоронній зустрічі лідерів України, США та Росії. Наразі з боку Росії немає сигналів для цього.

Також, за словами Зеленського, не може бути ніякого розділення між Україною та Молдовою в процесі євроінтеграції. Якщо це станеться — це покаже, що Європа не єдина стосовно України.