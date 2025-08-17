Зеленський і голова Єврокомісії провели пресконференцію. Ключове з неї

Президент Володмир Зеленський і голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн провели пресконференцію за результатами зустрічі 17 серпня в Брюселі.
Пресконференцію транслювала Європейська комісія.
Урсула фон дер Ляєн заявила, що Єврокомісія очікує ухвалення 19-го пакета санкцій проти Росії на початку вересня. Також Європейський Союз дотримується позиції, що розмови про Україну не можуть відбуватися без України.
Зеленський наголосив, що реальні переговори можуть виходити лише з лінії фронту на даний момент. Територіальні питання через свою важливість можуть обговорюватися лише на тристоронній зустрічі лідерів України, США та Росії. Наразі з боку Росії немає сигналів для цього.
Також, за словами Зеленського, не може бути ніякого розділення між Україною та Молдовою в процесі євроінтеграції. Якщо це станеться — це покаже, що Європа не єдина стосовно України.
- Politico 15 серпня писало, що Європейський Союз розглядає можливість відділити євроінтеграційний процес Молдови від України напередодні молдовських парламентських виборів 28 вересня. Очікується, що такий крок може надати потужний електоральний поштовх президентці Майї Санду, чия партія «Дія і солідарність» проводить кампанію на проєвропейській платформі.
- На прийдешній зустрічі Зеленського та президента США Дональда Трампа будуть присутні європейські лідери. Свою участь уже підтвердили Урсула фон дер Ляєн, а також президент Франції Емманюель Макрон, президент Фінляндії Александер Стубб, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, генсек НАТО Марк Рютте, премʼєрка Італії Джорджа Мелоні, премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер.