Премʼєрка Італії: Трамп підтримав італійську ідею гарантій безпеки для України за моделлю НАТО

Прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні заявила, що президент США підтримав італійську ідею про гарантії безпеки для України на основі статті 5 Статуту НАТО.

Про це йдеться в заяві італійської прем’єрки.

«Я вважаю позитивним те, що в Україні зʼявляються проблиски надії на мир. Досягнення угоди все ще складне, але нарешті можливе, особливо після багатомісячного глухого кута вздовж лінії фронту. Тільки Україна зможе домовитися про умови та свої території», — пише вона.

Мелоні зазначила, що Трамп 16 червня повторив італійську ідею гарантій безпеки, натхненну статтею 5 НАТО.

«Відправною точкою пропозиції є визначення пункту про колективну безпеку, який дозволить Україні скористатися підтримкою всіх своїх партнерів, включаючи Сполучені Штати, готових втрутитися в разі повторного нападу. Європейські держави залишаються єдиними в підтримці України на цьому етапі переговорів», — пише прем’єрка Італії.

Що передувало

Путін і Трамп 15 серпня провели перемовини у форматі «три на три». Зустріч тривала близько трьох годин, після неї президент США й очільник Кремля виступили з короткими тезами, але на запитання журналістів відповідати не стали. Жодних суттєвих заяв про припинення вогню в Україні та повʼязані з цим питання лідери не зробили, проте обидва відгукувались про перемовини позитивно. Також не лунало жодних домовленостей щодо тристороннього саміту за участі Зеленського.

Зранку 16 серпня Трамп провів телефону розмову з Володимиром Зеленським, вона тривала понад півтори години — спершу тет-а-тет, потім приєдналися європейські лідери. Президент США поінформував Зеленського про свою зустріч з Путіним і про основні пункти їхньої розмови.

Тоді ж стало відомо, що Трамп запросив Володимира Зеленського зустрітися 18 серпня у Вашингтоні — президент України каже, що там вони там обговорять «всі деталі по завершенню вбивств, по завершенню війни».

Трамп після телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським, європейськими лідерами та зустрічі з очільником Кремля Володимиром Путіним заявив, що «всі разом» вирішили, що треба одразу переходити до мирної угоди, а не говорити про тимчасове перемир’я.

Європейські лідери заявили, що США готові надати Україні гарантії безпеки.