Європейські лідери заявили, що США готові надати Україні гарантії безпеки

США готові надати Україні гарантії безпеки.

Про це заявили європейські лідери за результатами розмови з президентом США Дональдом Трампом після його зустрічі з очільником Кремля Володимиром Путіним 15 серпня. Проте в заяві не уточнюють, про які саме гарантії йдеться.

«Ми вітаємо заяву президента Трампа про те, що США готові надати гарантії безпеки. «Коаліція охочих» готова відігравати активну роль. Жодних обмежень не повинно бути накладено на Збройні сили України чи її співпрацю з третіми країнами. Росія не може мати права вето проти шляху України до ЄС і НАТО», — сказали лідери й додали, що Україна повинна мати незмінні гарантії безпеки, щоб ефективно захищати свій суверенітет і територіальну цілісність.

Зеленський після розмови з Трампом та європейськими лідерами наголошував, що важливо, аби європейці були залучені на всіх етапах заради надійних гарантій безпеки разом з Америкою. Крім того, вже обговорили «позитивні сигнали» від американської сторони щодо участі в гарантуванні безпеки Україні.

У своїй заяві лідери також зазначили, що Україна сама прийматиме рішення стосовно своєї території, а міжнародні кордони не повинні змінюватися силою. Європа й надалі підтримуватиме Україну, а поки тривають убивства, лідери готові підтримувати тиск на Росію і продовжать посилювати санкції та ширші економічні заходи, щоб чинити тиск на воєнну економіку Росії, доки не буде справедливого тривалого миру.

«Ми також готові співпрацювати з президентом Трампом і президентом Зеленським над проведенням тристороннього саміту за підтримки Європи», — заявили лідери у відповідь на те, що Трамп вважає, що наступним кроком мають бути подальші переговори, зокрема з президентом України Володимиром Зеленським.

Що відомо про перемовини

Путін і Трамп 15 серпня провели перемовини у форматі «три на три». Зустріч тривала близько трьох годин, після неї президент США й очільник Кремля виступили з короткими тезами, але на запитання журналістів відповідати не стали. Жодних суттєвих заяв про припинення вогню в Україні та повʼязані з цим питання лідери не зробили, проте обидва відгукувались про перемовини позитивно.

Зранку 16 серпня Трамп провів телефону розмову з Володимиром Зеленським, вона тривала понад півтори години — спершу тет-а-тет, потім приєдналися європейські лідери. Президент США поінформував Зеленського про свою зустріч з очільником Кремля Володимиром Путіним 15 серпня і про основні пункти їхньої розмови.

Тоді ж стало відомо, що Трамп запросив Володимира Зеленського зустрітися 18 серпня у Вашингтоні — президент України каже, що там вони там обговорять «всі деталі по завершенню вбивств, по завершенню війни».

Трамп після телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським, європейськими лідерами та зустрічі з очільником Кремля Володимиром Путіним заявив, що«усі разом» вирішили, що треба одразу переходити до мирної угоди, а не говорити про тимчасове перемир’я.