На Донеччині розширили примусову евакуацію родин з дітьми. Ось перелік населених пунктів

У Донецькій області оголосили примусову евакуацію для родин з дітьми ще з 12 населених пунктів.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Йдеться про місто Бiлозерське, села Благодать, Бокове, Веселе Поле, Весна, Мирове, Нововодяне Білозерської громади та селище Свягогорівка, села Вiкторiвка, Bipiвка, Копанi, Нововiкторiвка, Новоукраїнка та Степи Добропільської громади.
Зараз у цих населених пунктах перебуває близько 1 150 дітей. Філашкін дав доручення місцевій владі, керівникам структурних підрозділів ОДА у координації з правоохоронцями якомога швидше організувати евакуацію сімей, де є діти — вони мають отримати належні умови проживання на більш безпечній території України.
- На Донеччині регулярно розширюють зону евакуації. Так, наприклад, 8 серпня розпочали примусову евакуацію родин з дітьми ще в 19 населених пунктах Лиманської міської територіальної громади.
- Зараз Донецька область залишається найскладнішою ділянкою фронту. Днями РФ прорвалася орієнтовно на 10 кілометрів поблизу Добропілля на Покровському напрямку — це підтвердив президент. За словами Зеленського, групи росіян просувалися без техніки. Деяких з них вже знищили, деяких — взяли в полон.