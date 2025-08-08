На Донеччині розширили примусову евакуацію родин з дітьми на 19 населених пунктів

Регіональна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Донецької області 8 серпня ухвалила рішення розпочати примусову евакуацію родин з дітьми в 19 населених пунктах Лиманської міської територіальної громади.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Евакуацію оголосили із селища Ярова та 18 сіл: Брусівка, Вовчий Яр, Дерилове, Діброва, Закітне, Каленики, Коровій Яр, Крива Лука, Кримки, Лозове, Озерне, Олександрівка, Середнє, Соснове, Старий Караван, Рубці, Щурове, Яцьківка.

Наразі там залишаються, орієнтовно, 109 дітей.