На Донеччині розширили примусову евакуацію ще на дві громади

Регіональна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Донецької області 24 липня ухвалила рішення розпочати примусову евакуацію сімей з дітьми з Добропільської та Криворізької громад.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Примусово евакуюватимуть жителів міста Добропілля, сіл Ганнівка, Новий Донбас і Рубіжне Добропільської громади та сіл Добропілля, Надія, Новокриворіжжя, Новомар’ївка, Новофедорівка і Ракша Криворізької громади.

Загалом у цих населених пунктах зараз залишаються 928 дітей.