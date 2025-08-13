У ЦПК кажуть, що ДБР збирається вручити Шабуніну оновлену підозру

Слідчі Державного Бюро розслідувань приїхали на місце служби голови правління Центру протидії корупції Віталія Шабуніна на Харківщині. Йому збираються вручити оновлену підозру.

Про це повідомили в Центрі протидії корупції.

Зараз деталі невідомі. Відомо, що ДБР не змінює раніше кваліфіковані злочини й не додає нових статей. Змінюють опис обставин вчинення злочину.

Справа Шабуніна

11 липня Віталію Шабуніну повідомили про підозру в ухиленні від проходження військової служби й у шахрайстві. За даними ДБР, після мобілізації у 2022 році чоловік тривалий час не зʼявлявся до місця служби та під виглядом відряджень перебував у цивільних установах, які не є частиною Сил оборони. Попри відсутність у військовій частині, щомісяця Шабунін отримував грошове забезпечення — понад 50 тисяч гривень, кажуть у ДБР. Там додали, що фігурант незаконно використовував позашляховик, який ввезли в Україну як гуманітарну допомогу для ЗСУ.

За кілька годин до оголошення підозри правоохоронці проводили обшуки за місцем служби Шабуніна в Чугуївському районі Харківської області та в його помешканні. Сам очільник ЦПК у відповідь на підозру й обшуки заявив, що президент Володимир Зеленський крокує в бік корупційного авторитаризму.

Печерський районний суд 15 липня обрав запобіжний захід Шабуніну у вигляді особистого зобовʼязання до 20 серпня.

16 липня ДБР провело обшуки в помешканні загиблого льотчика Андрія «Джуса» Пільщикова — у цій квартирі раніше жив Шабунін.

17 липня адвокати Шабуніна подали заяву в СБУ — вимагають розслідувати розголошення даних про його місце служби, яке прокурори оголосили публчно в суді.