Адвокати Шабуніна подали заяву в СБУ — вимагають розслідувати розголошення даних про його місце служби

Захисники антикорупціонера Віталія Шабуніна подали заяву до СБУ. Все через розголошення в суді місця його служби.

Про це повідомив Центр протидії корупції.

«Місце служби Віталія — назву частини та село — прокурори оголосили публічно в залі суду. Ще й наголосили, що його підрозділ час від часу може виконувати завдання на ЛБЗ», — йдеться в повідомленні.

Там додали, що сам текст підозри з усіма персональними даними Шабуніна був опублікований в телеграм-каналах ще до оголошення підозри в залі суду.

Шабуніну суд наказав терміново відбути з Києва в село на Чугуївщині за місцем служби. У ЦПК вважають, що росіяни цілеспрямовано спробують фізично ліквідувати активіста для посилення внутрішньої ворожнечі у країні.

«Адвокати Віталія подають заяву в СБУ з вимогою розслідувати злочини про розголошення інформації з кримінального провадження про місце і характер служби сержанта Шабуніна», — додали в ЦПК.

Справа Шабуніна

11 липня Віталію Шабуніну повідомили про підозру в ухиленні від проходження військової служби, а також у шахрайстві. За даними ДБР, після мобілізації у 2022 році чоловік тривалий час не зʼявлявся до місця служби та під виглядом відряджень перебував у цивільних установах, які не є частиною Сил оборони. Попри відсутність у військовій частині, щомісяця Шабунін отримував грошове забезпечення — понад 50 тисяч гривень, кажуть у ДБР. Там додали, що фігурант незаконно використовував позашляховик, який ввезли в Україну як гуманітарну допомогу для ЗСУ.

За кілька годин до оголошення підозри правоохоронці проводили обшуки за місцем служби Шабуніна в Чугуївському районі Харківської області, а також у його помешканні. Сам очільник ЦПК у відповідь на підозру та обшуки заявив, що президент Володимир Зеленський крокує в бік корупційного авторитаризму.

Печерський районний суд 15 липня обрав запобіжний захід Шабуніну у вигляді особистого зобовʼязання до 20 серпня.

16 липня ДБР провело обшуки в помешканні загиблого льотчика Андрія «Джуса» Пільщикова — у цій квартирі раніше жив Шабунін.