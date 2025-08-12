Голова СБУ: для операції «Павутина» Україна створила у Росії підприємство під прикриттям поруч із місцевим ФСБ

Для операції «Павутина» Служба безпеки України створила у РФ підприємство під прикриттям — логістичну компанію у Челябінську. УЦкраїнські агенти орендували там офісне приміщення і склади, які були розташовані поруч із місцевим управлінням ФСБ.

Про це в інтервʼю телеканалу «Ми — Україна» розповів Голова СБУ Василь Малюк.

Згодом українські агенти придбали п’ять вантажних автомобілів, а наймані ними водії перевозили різні вантажі, щоб закріпити роботу під прикриттям.

Так у ворожий тил доставили 150 бойових FPV-дронів, а також будиночків, всередині яких до аеродромів доставляли їх. Викликом було завезти до РФ підсанкційні товари, зокрема акумуляторні станції.

«Кожен з мисливських будиночків — повністю автономний. У них були батареї EcoFlow, сонячні батареї та інші групи товарів. Це давало можливість безперервно підживлювати дрони. Спецоперація могла відбутися і у прохолодну пору року, а там температура іноді падає нижче мінус 40 градусів. Тож дрон мав бути повністю заряджений. Але це водночас завдавало додаткових труднощів, аби завезти ці будиночки на територію РФ», — наголосив Малюк.

Малюк розповів, що коли водії вантажівок виїхали до визначених аеродромів, українські агенти вже покинули територію Росії.