Голова СБУ: для операції «Павутина» Україна створила у Росії підприємство під прикриттям поруч із місцевим ФСБ

Для операції «Павутина» Служба безпеки України створила у РФ підприємство під прикриттям — логістичну компанію у Челябінську. УЦкраїнські агенти орендували там офісне приміщення і склади, які були розташовані поруч із місцевим управлінням ФСБ.
Про це в інтервʼю телеканалу «Ми — Україна» розповів Голова СБУ Василь Малюк.
Згодом українські агенти придбали п’ять вантажних автомобілів, а наймані ними водії перевозили різні вантажі, щоб закріпити роботу під прикриттям.
Так у ворожий тил доставили 150 бойових FPV-дронів, а також будиночків, всередині яких до аеродромів доставляли їх. Викликом було завезти до РФ підсанкційні товари, зокрема акумуляторні станції.
«Кожен з мисливських будиночків — повністю автономний. У них були батареї EcoFlow, сонячні батареї та інші групи товарів. Це давало можливість безперервно підживлювати дрони. Спецоперація могла відбутися і у прохолодну пору року, а там температура іноді падає нижче мінус 40 градусів. Тож дрон мав бути повністю заряджений. Але це водночас завдавало додаткових труднощів, аби завезти ці будиночки на територію РФ», — наголосив Малюк.
Малюк розповів, що коли водії вантажівок виїхали до визначених аеродромів, українські агенти вже покинули територію Росії.
- 1 червня Служба безпеки України провела спецоперацію «Павутина» зі знищення бомбардувальної авіації в тилу Росії, в результаті якої атакували 41 російський літак. Цю операцію готували понад півтора року. Спершу до Росії переправили FPV-дрони, а згодом — мобільні деревʼяні будиночки. Потім на території РФ дрони заховали під дахами будиночків, розміщених на вантажних авто. У певний момент дахи дистанційно відкрили й випустили дрони.
- За даними Генерального штабу України, після операції «Павутина» Росія втратила 41 літак. Серед них стратегічні бомбардувальники та інші види бойових літаків.