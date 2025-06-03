Операція «Павутина». Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати російських літаків

Після української спецоперації «Павутина» Росія втратила 41 літак. Серед них — стратегічні бомбардувальники та інші види бойових літаків.
Оновлену статистику опублікував Генеральний штаб Збройних сил України.
Кількість втрачених Росією літаків уточнили після опрацювання додаткової інформації та її верифікації. Зранку 3 червня Генштаб спочатку повідомив про 12 знищених літаків.
- 1 червня Служба безпеки України провела спецоперацію «Павутина» зі знищення бомбардувальної авіації в тилу Росії. Цю операцію готували понад півтора року. Спершу до Росії переправили FPV-дрони, а згодом — мобільні деревʼяні будиночки. Потім на території РФ дрони заховали під дахами будиночків, розміщених на вантажних авто. У певний момент дахи дистанційно відкрили й випустили дрони.