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Операція «Павутина». Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати російських літаків

Автор:
Олександра Опанасенко
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Після української спецоперації «Павутина» Росія втратила 41 літак. Серед них — стратегічні бомбардувальники та інші види бойових літаків.

Оновлену статистику опублікував Генеральний штаб Збройних сил України.

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Кількість втрачених Росією літаків уточнили після опрацювання додаткової інформації та її верифікації. Зранку 3 червня Генштаб спочатку повідомив про 12 знищених літаків.

  • 1 червня Служба безпеки України провела спецоперацію «Павутина» зі знищення бомбардувальної авіації в тилу Росії. Цю операцію готували понад півтора року. Спершу до Росії переправили FPV-дрони, а згодом — мобільні деревʼяні будиночки. Потім на території РФ дрони заховали під дахами будиночків, розміщених на вантажних авто. У певний момент дахи дистанційно відкрили й випустили дрони.