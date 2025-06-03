Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати Росією літаків після операції «Павутина»

Упродовж минулої доби, 2 червня, Росія втратила ще 1 110 своїх військових убитими й пораненими, а також десятки одиниць техніки.

Про це звітує Генеральний штаб Збройних сил України.

Крім того, Генштаб оновив дані щодо знищених російських літаків — їхня кількість зросла на 12 і досягла 384. Це перше оновлення цих даних після масштабної операції «Павутина», в межах якої Україна атакувала 41 літак бомбардувальної авіації РФ.

Сили оборони за добу також знищили сім танків, вісім бойових броньованих машин, 48 артилерійських систем, одну ракетну систему залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, 126 дронів оперативно-тактичного рівня, 145 одиниць автомобільної спецтехніки.

За даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила приблизно 990 800 військових убитими й пораненими.

Україна і Росія рідко публікують офіційні дані про свої втрати у війні. Востаннє Росія офіційно повідомляла про це ще у вересні 2022 року — тоді йшлося про 5 937 загиблих. Україна оновила свою статистику 16 лютого 2025 року: за словами президента Володимира Зеленського, загинули 46 тисяч українських військових, ще майже 380 тисяч були поранені.