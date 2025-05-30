Росмедіа встановили імена понад 110 тисяч загиблих на війні росіян

Російська служба BBC спільно з «Медіазоною» та волонтерами встановили імена 110 608 військовослужбовців РФ, які загинули під час повномасштабного вторгнення в Україну.

За кількістю втрат у розрахунку на частку чоловічого населення серед регіонів Росії з великим відривом лідирує Тива (120 загиблих на кожні 10 тисяч чоловіків). Далі йдуть Бурятія (91 смерть) і Республіка Алтай (89).

Кожен четвертий загиблий мешканець Тиви — це засуджений, відправлений на війну з колонії. Це у півтора раза більше, ніж середній показник по Росії.

У російській службі ВВС пояснюють це тим, що Тива понад десять років утримує перше місце в країні за рівнем злочинності на 100 тисяч осіб. Водночас, за наявною статистикою, у цій республіці частіше, ніж у інших регіонах РФ, засуджують за умисне спричинення шкоди здоров’ю, убивства та замахи.

Найбільшу категорію втрат серед жителів Тиви, за даними російської ВBС, становлять професійні військові — третина всіх підтверджених втрат у республіці, що в 1,5 раза вище, ніж у середньому по Росії.

У Бурятії кожен п’ятий загиблий був мобілізованим. Це майже вдвічі більше, ніж у середньому по Росії. За даними правозахисників, цей регіон був одним з лідерів як за кількістю чоловіків, забраних до армії, так і за кількістю скарг від родичів і самих призваних.

У Республіці Алтай мобілізацію проводили «в щадному режимі», а місцева влада зробила ставку на добровольців, пише ВВС. У результаті для цієї республіки частка загиблих добровольців становить 47% від загальної кількості втрат, що в 1,9 раза більше, ніж у середньому по Росії.

Для порівняння журналісти наводять дані по Москві. Там на 10 тисяч чоловічого населення припадає лише троє загиблих. Із них лише 10% — засуджені, 26% — добровольці, 15% — мобілізовані та 20% — професійні військові.

Журналісти наголошують, що реальні втрати армії РФ на війні значно більші, ніж ті, які можна підтвердити з відкритих джерел. За їхніми підрахунками, загальна кількість загиблих росіян може коливатись від 191 000 до 269 000.