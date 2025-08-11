Льодовик, який вважали найстабільнішим у світі, почав танути рекордними темпами

Один з небагатьох стабільних льодовиків світу Періто-Морено, що розташований у Південному Патагонському льодовиковому полі на півдні Аргентини, тане найбільш стрімкими за останнє століття темпами.

Про це повідомляє наукове медіа Phys.

Вчені зафіксували, що льодовик, який тривалий час залишався зачепленим за корінну породу в долині, почав втрачати цю точку опори. Це призвело до активнішого відколювання льодових мас.

Поступове відривання льодовика від фізичної опори в його центральній частині добре видно на кадрах уповільненої зйомки 2020 року.

За словами вчених, процес, який відбувається зараз, є відкладеною реакцією на зміну клімату. Льодовик залишався кліматично стабільним понад 10 років, але зараз почав швидко реагувати на потепління.

Дослідник з Пенсильванського університету Річард Еллі підкреслює, що приклад Періто-Морено важливий для розуміння можливих сценаріїв зміни великих льодовикових мас, зокрема в Антарктиді. Їхне танення може спричинити суттєве підвищення рівня моря.

Періто-Морено включений до списку об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО в 1981 році. Його щороку відвідують сотні тисяч туристів. Дослідники прогнозують, що найближчими роками льодовик може відірватися ще на кілька кілометрів, якщо процес втрати контакту з корінною породою триватиме.

Танення льодовиків є тривожним сигналом для людства. Це явище, яке здебільшого спричинене зміною клімату, впливає на частіше виверження вулканів, руйнування екосистем і багатьох людських домівок.

У 2022 році в ООН наголосили, що до 2050 року через зміни клімату зникнуть льодовики по всьому світу, зокрема останні в Африці. Також вчені з’ясували, що льодовики Гренландії тануть у пʼять разів швидше, ніж 20 років тому, — це наслідки глобального потепління.

Автор: Світлана Кравченко