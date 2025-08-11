Азербайджан виділить $2 мільйони гуманітарної допомоги Україні

Президент Азербайджану Ільхам Алієв 11 серпня наказав виділити $2 мільйони гуманітарної допомоги Україні.

Про це йдеться на сайті президента Азербайджану.

Гроші витратять на закупівлю та відвантаження електротехнічного обладнання, виробленого в Азербайджані. У наказі наголошено, що протягом останніх років уряд країни кілька разів надсилав гуманітарну допомогу українському народу.

Президенти України та Азербайджану 10 серпня провели телефону розмову. Обидва звинуватили Росію в цілеспрямованих атаках на азербайджанські енергетичні обʼєкти в Україні. Азербайджанське медіа Caliber писало з посиланням на джерела, що якщо Росія продовжить свою агресивну політику стосовно інтересів Азербайджану, то Баку почне розглядати питання про зняття ембарго на поставки озброєння Україні.