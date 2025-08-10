Сили оборони України атакували нафтопереробний завод у Саратовській області

У ніч проти 10 серпня Сили безпілотних систем Збройних сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони атакували нафтопереробний завод у Саратовській області.



Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

«Бабелю» потрібна ваша підтримка У редакції «Бабеля» працює понад два десятки людей. Це не дуже велика редакція, але й не стартап. Ми оновлюємо сайт, ютуб, телеграм-канал та тікток. Ми свідомо відмовилися від найпростіших способів заробити (наприклад, від реклами онлайн-казино). «Бабель» існує на гранти й донати читачів. Ми хочемо менше покладатися на грантодавців і більше — на вашу підтримку. Так ми зможемо сфокусуватися на зобов’язаннях перед вами: представляти повну й об’єктивну новинну картину дня. Разово

Щомісяця 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати

Через влучання дронів на території підприємства фіксують вибухи та пожежу.

Саратовський НПЗ є одним із ключових об’єктів паливної інфраструктури РФ, який забезпечує російську армію нафтопродуктами. Його річна потужність переробки становить до 7 мільйонів тонн нафти.