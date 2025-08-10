Новини

Сили оборони України атакували нафтопереробний завод у Саратовській області

Ірина Перепечко
У ніч проти 10 серпня Сили безпілотних систем Збройних сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони атакували нафтопереробний завод у Саратовській області.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Через влучання дронів на території підприємства фіксують вибухи та пожежу.

Саратовський НПЗ є одним із ключових об’єктів паливної інфраструктури РФ, який забезпечує російську армію нафтопродуктами. Його річна потужність переробки становить до 7 мільйонів тонн нафти.

  • Сили оборони регулярно бʼють по нафтопереробних заводах у РФ. Наприклад, Україна в ніч проти 2 серпня атакувала Рязанський і Новокуйбишевський нафтопереробні заводи. За даними Reuters, Рязанський НПЗ наполовину скоротив потужності, Новокуйбишевський — зупинив роботу.