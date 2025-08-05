Reuters: Після атаки українських дронів Рязанський НПЗ наполовину скоротив потужності, Новокуйбишевський — зупинив роботу

Рязанський нафтопереробний завод зупинив половину переробних потужностей з 2 серпня — усе через атаку українського безпілотника минулого тижня.

Про це пише Reuters із посиланням на три джерела в галузі.

«Бабелю» потрібна ваша підтримка У редакції «Бабеля» працює понад два десятки людей. Це не дуже велика редакція, але й не стартап. Ми оновлюємо сайт, ютуб, телеграм-канал та тікток. Ми свідомо відмовилися від найпростіших способів заробити (наприклад, від реклами онлайн-казино). «Бабель» існує на гранти й донати читачів. Ми хочемо менше покладатися на грантодавців і більше — на вашу підтримку. Так ми зможемо сфокусуватися на зобов’язаннях перед вами: представляти повну й об’єктивну новинну картину дня. Разово

Щомісяця 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати

Так, за даними агенства, на Рязанському НПЗ зупинили роботу дві основні нафтопереробні установки CDU-3 та CDU-4 потужністю 8 600 тонн та 1 400 тонн на добу.

Зараз Рязанський нафтопереробний завод працює з установкою первинної переробки нафти CDU-6, яка має потужність 23 200 тонн на добу. Це становить близько 48% від загальної потужності.

За даними джерел Reuters, минулого року нафтопереробний завод переробив 13,1 мільйона тонн сирої нафти, виробив 2,3 мільйона тонн автомобільного бензину, 3,4 мільйона тонн дизельного палива, 4,2 мільйона тонн мазуту та 1,0 мільйона тонн реактивного палива.

Агентство також зазначає, що Новокуйбишевський нафтопереробний завод «Роснафти», який також постраждав 2 серпня від атаки дронів, зупинив роботу.