Дрони СБУ вдарили по місцю зберігання «шахедів» і військовому заводу на території Росії

Дрони СБУ поцілили по аеродрому і військовому заводу на території Росії. Також Сили оборони поцілили по кількох нафтопереробних заводах.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Першою ціллю далекобійних БпЛА став військовий аеродром «Приморсько-Ахтарськ» (Краснодарський край). Там під атакою були місця зберігання і запуску «Шахедів». Після прильотів дронів СБУ в районі аеродрому виникла пожежа.

Друга ціль — завод «Електроприлад» (м. Пенза), який працює на російський ВПК. Тут виготовляють обладнання для цифрових мереж у військових системах управління, прилади для авіації, бронетехніки, кораблів і космічних апаратів.

Крім того, у Генштабі повідомили про удари по Рязанському та Новокуйбишевському нафтопереробних заводах.

Також українські дрони успішно атакували базу пально-мастильних матеріалів «Анна нафтопродукт» у Воронезькій області РФ.